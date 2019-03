Mel B doet pikante onthulling: ‘Ik heb seks gehad met Geri Halliwell’

,,Het was een eenmalig ding. We lachten erom en daarmee was de kous af. We waren beste vrienden. Het gebeurde gewoon. Is jou dat nog nooit overkomen?”, vroeg de inmiddels 43-jarige Melanie Brown aan Piers Morgan, die de talkshow Piers Morgan’s Life Stories presenteert.

Morgan kon er duidelijk even niet bij: ,,Je hebt zonet een bom laten vallen. Het publiek gaat dit enorm fascinerend vinden. ,,Ik ben nu eenmaal een eerlijk mens”, zei Mel B, die ook nog liet vallen dat Geri ‘fantastische borsten’ heeft.

Of Geri Halliwell en haar echtgenoot Christian Horner, de miljonair uit de Formule 1-wereld, de onthulling op prijs stellen, is af te wachten. ,,Ze gaat mij hiervoor haten want nu is ze helemaal sjiek met haar rijke echtgenoot en in haar landhuis, maar toch is het zo”, denkt Mel B.

Mel C zat op het moment van de opnames in de zaal. Voor Mel B uit de biecht klapte, keek ze Mel C nog even aan, alsof ze toestemming zocht. ,,Ik weet van niets”, zei Mel C. ,,Ach, whatever Mel”, reageerde Mel B en maakte het nieuws wereldkundig.

Mel B vertelde verder nog dat ze met alle Spice Girls heeft gekust nadat ze haar tongpiercing had laten zetten. ,,Dat was gewoon een onnozele kus, niets seksueels. Ik wou weten hoe het aanvoelde.”