Meilandjes kunnen het niet laten en oriënteren zich op Italiaanse casa

Het blijft kriebelen bij de familie Meiland als het om mooie plekjes in het buitenland gaat. Waren Erica en Martien eerder grootgrondbezitters van een kasteel in Frankrijk, oriënteren op een ‘casa’ in Italië kan geen kwaad.

Tijdens een bezoek aan het land van de pasta en pizza konden de Meilandjes het niet laten, en doken ze met hun neus in de etalage van een Italiaanse makelaar. Het oog van dochter Maxime viel direct op een prachtig huis, zo zagen gisteren bijna een miljoen kijkers in een nieuwe aflevering van Chateau Meiland. Helaas, het optrekje bleek 3,2 miljoen euro te kosten. Erica ziet een minder prijzig pandje, zoals een appartement, wel zitten. ,,Dit is er ook één. 350 maar’’, aldus Maxime over een huisje met uitzicht op het water.

Volgens Martien is het ‘altijd leuk om te blijven dromen’. ,,Even kijken in die etalages. Daar krijg je inspiratie van. Als je eenmaal thuis bent, dan denk je nou ‘nee’. Óf, we gaan verder op het internet zoeken.’’ Erica nam het zekere voor het onzekere en stopte een boekje van de makelaar met daarin het actuele aanbod in haar tas.

De familie verbleef onlangs in Italië om zich te oriënteren op nieuwe sjaals voor Martien. De voormalig kasteelheer heeft plannen om een eigen collectie te beginnen. Zijn idee is om zijn eigen logo met de letters M en X, een combinatie van het woord ‘Marteaux’, en thema's als kastelen, schoenen en klokken in de stof te verwerken.

Momenteel wonen Erica en Martien in een villa in Noordwijk, die ze eerder dit jaar voor 2,6 miljoen kochten van Kensington-drummer Niles Vandenberg. Omdat ze daar weinig privacy hebben en niet in de luwte wonen, pakt het stel binnenkort voor de zoveelste keer de verhuisdozen in. Hoogstwaarschijnlijk verkassen de Meilandjes naar een riet gedekte villa in Noordwijkerhout, het geboortedorp van Martien.

Het Franse Château Marillaux, dat door de familie in 2019 en 2020 compleet werd aangepakt, staat volgens de laatste berichten nog te koop voor 998.000 euro. De liefhebber krijgt daar naast een kasteel uit 1870 van 950 vierkante meter ook een gite voor zes personen, een zwembad en een kapschuur bij.

