Meilandjes in nieuw seizoen van hitserie naar Tenerife

Met een Televizierring op zak en een miljoenenpubliek is de familie Meiland het succesnummer van SBS 6. Toen in februari bekend werd dat ze Frankrijk au revoir zeggen en gaan verkassen naar Hengelo, leek de serie in gevaar. Toch keren Martien en zijn gezin in het nieuwe seizoen terug naar Chateau Marillaux. Al zal er ook aandacht worden besteed aan de remigratie van de Meilandjes.



Maar eerst zullen ze, na al het verbouwen, afzien, wijnen, bikkelen, honderden kleine en grote catastrofes, gaan genieten van een vakantie op Tenerife. Daar worden ze zelf een keertje in de watten gelegd. De welverdiende vakantie in Spanje is met name voor Nadège, die geen paspoort heeft, nog nooit heeft gevlogen en zelfs nog nooit buiten het dorp kwam, een hele ervaring.

Chaos

Na de vakantie is het tijd om weer volle bak aan het werk te gaan. Er is genoeg te doen nu het winterseizoen op z’n einde komt en het hoogseizoen weer nadert. Op het Chateau Marillaux is de chaos er niet minder op geworden en naast het verzorgen van de gasten moet er ook nog veel aan het kasteel gebeuren. Het vervallen bijgebouw dat op instorten staat moet binnen één maand toch echt omgetoverd worden tot luxe gîte. Martien struint alle brocantes in de wijde omgeving af voor de juiste inrichting. En voordat het hoogseizoen begint moet er een septic tank aangelegd worden, het terras rond het zwembad afgemaakt, het woonvertrek op orde gemaakt en de buitenboel moet geschilderd.



Het nieuwe seizoen van Chateau Meiland is te zien vanaf maandag 23 maart om 20.30 uur bij SBS 6.