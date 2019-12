Meilandjes in december terug met feestdagenspecial

Kensington wil minder opsmuk tijdens Ziggo Do­me-shows: ‘Less is more’

9:47 Kensington staat deze week opnieuw in de Ziggo Dome. De band pakt het voor hun elfde, twaalfde en dertiende show in de Amsterdamse poptempel wel anders aan in vergelijking met voorgaande jaren. De mannen willen vooral de muziek van hun nieuwe album Time laten spreken.