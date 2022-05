Meidengroep Sugababes gaat weer optreden in originele bezetting

,,Dit gaat iets heel speciaals worden voor onze fans, we kunnen niet wachten”, zegt Buchanan. Fans kunnen de groep op Glastonbury zien optreden in de originele line-up, die naast Buchanan bestaat uit zangeressen Siobhan Donaghy en Mutya Buena. Dit is de bezetting waarmee de groep van 1998 tot en met 2001 zijn carrière lanceerde.

De reünie zou eigenlijk al in 2020 plaatsvinden, ter ere van het twintigjarig jubileum van het debuutalbum van de groep: One Touch. Door de coronapandemie moest de comeback meerdere keren worden uitgesteld.

Sugababes werd in 1998 opgericht en scoorde in de jaren 00 grote hits als Overload, Round Round, Push The Button en About You Now. De groep heeft ruim 3 miljoen verschillende maandelijkse luisteraars op Spotify.