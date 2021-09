Meidenband Dolly Dots terug in het theater: ‘62 jaar, trillend op mijn benen’

Het is dinsdagavond, kwart voor elf en in het Zaantheater in Zaandam gaan vijf Dolly Dots zingend en dansend dwars door de zaal. Na twee uur in een volle theaterzaal loopt het zweet in stroompjes van hun gezicht. Do you wanna wanna en daarna Hela-di-ladi-lo, meermaals huppelen de Dots heen en weer tussen de rijen waar geen stoeltje bezet is. Iedereen staat te dansen.