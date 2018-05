Meghan zal nooit een échte prinses zijn

De Britse pers mag het dan hebben over prinses Meghan, maar de verloofde van prins Harry zal nooit de officiële titel 'Princess' mogen gebruiken. Volgens de regels van de Britse kroon mogen enkel diegenen die rechtstreeks in de koninklijke familie geboren werden die titel dragen. Diana, de moeder van William en Harry, vormde daarop een uitzondering. Zij kreeg de titel 'Princess of Wales', maar dat was enkel omdat haar man Charles de 'Prince of Wales' is.

Een van de titels die Meghan krijgt, is 'Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Henry van Wales', de naam van Harry dus eigenlijk. Die zal echter in de praktijk weinig gebruikt worden. Het koninklijke koppel zal immers van de Queen een hertogdom cadeau krijgen bij hun huwelijk en wordt morgen dus hertog en hertogin. De kans is groot dat het om Sussex zal gaan, al zijn in principe ook de hertogdommen Clarence en Buckingham nog vrij. Vermoedelijk wordt Meghan dus straks 'hertogin van Sussex' en zal ze zo ook aangesproken worden - net zoals Kate Middelton de titel van 'hertogin van Cambridge' draagt.

Daarnaast krijgt het pasgehuwde koppel waarschijnlijk ook nog een Schotse titel cadeau, vermoedelijk een of ander graafschap in dat land. Meghan zal dus vermoedelijk ook gravin worden. De Britse titel wordt echter de belangrijkste en enkel die zal doorgaan gebruikt worden. Die hertogdommen en graafschappen krijgen ze overigens enkel in naam. Er komen geen gronden of extra macht bij kijken.

Meghan of Rachel?

Harry zal 'Prins Harry, de hertog van Sussex' worden, en zijn vrouw 'Meghan, hertogin van Sussex'. Al is het zelfs niet zeker dat die voornaam gebruikt zal worden. De echte naam van de bruid luidt immers 'Rachel Meghan Markle', dus is hertogin Rachel ook een optie. Vermoedelijk zal het echter Meghan blijven, aangezien Kensington Palace altijd die naam gebruikte in hun berichtgeving.

En hoe zit het dan met de eventuele kinderen die Meghan en Harry zullen krijgen? Volgens de huidige stand van zaken zullen ook zij niet de titel 'prins' of 'prinses' dragen - dat is enkel weggelegd voor de rechtstreekse kinderen van de koning of koningin, en de eerstgeborene van de troonopvolger. De dochters en zonen van Meghan en Harry zullen de titel 'lord' of 'lady' krijgen.