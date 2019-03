'Meghan wil baby genderfluïde opvoeden'

,,Meghan heeft het met een aantal vriendinnen gehad over de geboorte en over hoe zij en Harry hun kind willen opvoeden", zei de bron. ,,Het woord dat ze gebruikte was fluïde. Ze zei dat zij en Harry van plan zijn de kleine groot te brengen met een losse genderbenadering en geen stereotypen op willen leggen."



Of de eerste spruit van Harry en Meghan, die dit voorjaar geboren moet worden, een jongen of een meisje is, is nog geheim. Gefluisterd wordt dat de hertogin van Sussex in verwachting is van een zoon, dat zou ze tijdens haar luxe babyshower in New York aan haar vriendinnen hebben verteld.