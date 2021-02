Meghan Markle wint zaak tegen krant na publicatie van brief aan vader: ‘Overwinning voor iedereen’

Meghan Markle heeft haar rechtszaak tegen The Mail on Sunday gewonnen. Dat melden verschillende Britse media. The Hertogin van Sussex was naar de rechter gestapt nadat de tabloid in 2019 een persoonlijke brief had gepubliceerd die zij aan haar vader Thomas Markle had geschreven. Meghan is blij, laat ze weten in een eerste reactie op de uitspraak van het hooggerechtshof.

Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, is blij dat uitgever Associated Newspaper Limited (ANL) en The Mail on Sunday na twee jaar ter verantwoording zijn geroepen ‘voor hun illegale en onmenselijke praktijken’. Ze noemt het een overwinning voor iedereen.

De krant en het moederbedrijf zouden volgens Meghan en Harry bezig zijn met een campagne ‘om valse en opzettelijk denigrerende verhalen’ over de Sussexes te verspreiden, zo brachten zij eerder via hun advocaten naar buiten. De brief valt daar volgens het paar ook onder. Het hooggerechtshof stelde Meghan vandaag in het gelijk.

Meghan zegt dat de tabloids die onder ANL vallen al langere tijd in de privélevens van beroemdheden wroeten, zonder dat ze daarvoor worden berispt. Het is voor hen een spel, aldus Meghan. ‘Voor mij en voor zoveel anderen is het echter het echte leven, zijn het echte relaties en is het echt verdriet. De schade die ze hebben aangericht gaat heel diep.’

Volgens Meghan heeft de wereld ‘behoefte aan betrouwbaar, op feiten gecontroleerd nieuws van kwaliteit. Wat The Mail on Sunday en de zustertabloids doen is het tegenovergestelde’, stelt ze. ‘We verliezen allemaal wanneer verkeerde informatie meer verkoopt dan de waarheid, als morele uitbuiting meer verkoopt dan fatsoen, en wanneer bedrijven een businessmodel creëren om te profiteren van de pijn van mensen. Maar vandaag hebben we allemaal gewonnen.’

Maatschappelijk belang

In de handgeschreven brief die Meghan in 2018 aan haar vader Thomas Markle stuurde, waarvan delen in februari 2019 in de krant verschenen, schrijft Meghan hoe het haar pijn doet dat haar vader steeds naar de media stapt met verhalen die niet waar zijn. De kop van het gewraakte artikel luidde: Onthuld: de brief met de ware tragedie van Meghans breuk met een vader die volgens haar ‘haar hart in een miljoen stukjes heeft gebroken’.

Harry verklaarde eerder dat de teksten uit zijn verband waren gerukt en slechts zijn gepubliceerd om lezers te misleiden. De Mail on Sunday weersprak dat. ,,We ontkennen dat de brief van de hertogin op welke manier dan ook is geredigeerd om de betekenis ervan te veranderen.”

Quote We verliezen allemaal wanneer verkeerde informatie meer verkoopt dan de waarheid en als bedrijven een bedrijfsmo­del creëren om te profiteren van de pijn van mensen Meghan Markle

De advocaten van ANL betoogden destijds dat Meghan ervan uit had kunnen gaan dat de brief in de toekomst gepubliceerd kon worden. Omdat de hertogin op dat moment actief lid was van de koninklijke familie, zou publicatie van de brief van relevant maatschappelijk belang zijn.

De rechter oordeelde vandaag dat Meghan ‘een redelijke verwachting had dat de inhoud van de brief privé zou blijven’. De Mail-artikelen ondermijnden die verwachting volgens de rechter.

Copyright

Volgens ITV-royaltywatcher Chris Ship moet nog wel worden bepaald bij wie het copyright van de brief ligt omdat de wet hierover niet duidelijk zou zijn. Die zaak dient volgens de reporter op 2 maart.

Meghan en haar vader zijn gebrouilleerd sinds Thomas Markle zich in aanloop naar het koninklijke huwelijk onder andere liet betalen voor interviews en fotoshoots. De twee hebben sindsdien geen contact meer.

