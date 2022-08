Meghan en Harry adopteren uit fokfabriek gered hondje

,,De hertogin heeft me persoonlijk gebeld over de adoptie”, vertelt dierenrechtenadvocaat Shannon Keith, die het Beagle Freedom Project in Los Angeles runt. Keith zegt dat ze niet gelijk in de gaten had met wie ze aan de telefoon zat. ,,Ze belde zonder nummerherkenning en zei: ‘Hi Shannon, dit is Meghan.’ We hebben dertig minuten gepraat en ik dacht: Is dit Megan Fox?” zegt Keith lachend. Daarna had ze al snel door welke Meghan ze dan wél aan de lijn had.