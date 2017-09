Meerdere eindes Game of Thrones uit angst voor lek

Sonja Bakker open over scheiding: De eierkoek was gewoon op

16:46 Dieetgoeroe Sonja Bakker is in een aflevering van de YouTube-serie In Bed met Fred open over haar scheiding met Jan Reus. Na een huwelijk van vier jaar zette de twee een punt achter hun relatie. ,,Er waren gewoon dingetjes waarvan ik denk: ik heb het leuker als ik alleen ben.”