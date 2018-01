Meer dan miljoen kijkers voor Op Goed Geluk, maar kijkers zijn hard op social media

Catfight Anouk slaat terug na kritiek op hardheid: 'Zeurende hoeren'

Het vertrek van Kira Dekker uit The voice of Holland loopt uit op een online catfight tussen de Groningse zangeres en coach Anouk. De rockdiva haalt op Instagram hard uit naar de singer-songwriter, die na haar vertrek uit de RTL4-talentenjacht grappend twitterde dat ze chocolade ging eten en het Anouks schuld zou zijn als ze daar dik van wordt. ,,Het is niet mijn schuld, you stopt het zelf in your mond'', sneert Anouk terug.