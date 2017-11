Meer dan een miljoen kijkers zien wraakactie van Soundos slagen

El Ahmadi had haar plannetje klaar toen ze zich realiseerde dat Harold niet lekker in de groep lag. Om zijn eigen plek op het eiland te waarborgen, besloot ze hem op hem in te praten. ,,Harold maakt zich zorgen. Ik dacht: laat me dat gebruiken, om mijn wraak te nemen", luidde het idee van El Ahmadi. ,,Ben ik dan wel vogelvrij?", twijfelde Harold nog na haar voorstel. ,,Dan ben ik er om je ass te redden", klonk het uit de mond van de 35-jarige deelneemster. Ze wist het voor elkaar te boksen: Harold zette zijn negen stemmen in op Elsinga, wat het einde van haar Robinson-avontuur betekende.



Tot grote verrassing van de andere deelnemers. Zij waren ervan overtuigd dat of Harold óf El Ahmadi het eiland zou verlaten. ,,Ik baal. Het spel is door twee mensen ontzettend slim gespeeld", reageerde Elsinga. ,,Nu ga ik weer genieten van thuis, daar heb ik ook heel veel moois."