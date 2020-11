Meer dan 1 miljoen mensen zien ‘dappere’ Beau 3,5 minuut lang in ijsbad zitten

Wim ‘The Iceman’ Hof schoof gisteren aan in Beau en kreeg de presentator zelfs zover om het aan het einde van de aflevering in een ijsbad te laten zitten. Hof gaf op voorhand al wat tips om op de ademhaling te letten, maar daarna moest Van Erven Dorens het toch echt zelf doen.



,,Ik haal er nog even wat ijsblokjes uit hoor”, grapte de presentator toen hij in een badjas met panterprint aan kwam lopen. Eenmaal in het ijskoude bad had Van Erven Dorens het zichtbaar moeilijk. ,,Niet met televisie bezig zijn. Jij kan dit”, moedigde Hof hem ondertussen continu aan. ,,Laat die rust zien.”



Van Erven Dorens maakte de afgesproken tijd van 3,5 minuut vol en bleef zelfs nog wat langer zitten om het nieuws met Sara Nederlof aan te kondigen. ,,Prachtig! Wat een controle”, jubelde Hof. De presentator kan in ieder geval rekenen op veel complimenten. ‘Super knap en dapper van hem’, reageert een kijker. En iemand anders: ‘Petje af voor Beau!’