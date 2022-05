Media Oeuvre Award 2022 naar Antoinette Hertsenberg

Presentato­ren Songfesti­val balen van kritiek: ‘Wij Italianen zijn wél verantwoor­de­lijk’

Afgelopen week kregen de presentatoren van het Eurovisie Songfestival veel kritiek. De repetities verliepen slordig, ze waren niet altijd scherp en te vaak leek het een rommeltje achter de schermen. In aanloop naar de finale reageren de drie presentatoren: ,,Het was moeilijk, maar we redden het”.

14 mei