Medewerker R. Kelly krijgt 8 jaar cel voor bedreigen getuige

Verhalen R. Kelly gingen alle jaren rond: 'Hij sloeg me en begon mij te wurgen tot ik buiten westen was’

R.Kelly werd gisteren door de rechtbank in New York over de hele lijn schuldig bevonden aan negen aanklachten, waaronder mensenhandel, afpersing en seksuele uitbuiting van minderjarigen. De exacte strafmaat wordt pas op 4 mei 2022 bekendgemaakt, maar de gevallen ster zou tien jaar tot levenslang kunnen krijgen. Alle vragen en antwoorden over deze geruchtmakende zaak. Waarvoor werd hij in 2008 al eens vrijgesproken? Wat vertelden de getuigen precies? En waarom kwam hij er al die jaren mee weg?

28 september