Maxime Meiland showt luxe stulpje mét eigen badkamer voor Claire

VIDEOMaxime Meiland heeft haar fans vandaag een virtuele rondleiding gegeven door haar optrekje in Noordwijk, waar ze onlangs is ingetrokken met haar vriend Leroy en dochter Claire. Het stulpje telt drie ruime slaapkamers en twee badkamers, waarvan één speciaal voor de kleine Claire is. ,,Het is ongelooflijk, maar ja, het zat nu eenmaal in het huis”, vertelt Maxime in de video.

De realityster besloot haar ruim 522.000 volgers op Instagram een tour door haar huis te geven, nadat ze tal van vragen kreeg over hoe haar woning in Noordwijk er nu eigenlijk uitziet. Het is de eerste keer dat Maxime haar optrekje met de buitenwereld deelt; in de serie was de woning nog niet te zien.



De blondine, die in maart bekendmaakte in verwachting te zijn van een tweede spruit, start de rondleiding in de hal, waarna ze een grote, zwarte stalen deur opent om de kijkers mee te nemen naar de woonkamer. Daar valt direct de enorme, glanzende eettafel en het zwarte kookeiland op. ,,Ik zou hier nu eigenlijk normaal wijn drinken, maar dat kan nu even niet”, legt Maxime de kijkers uit, die vervolgens vertelt dat ze dol is op haar eethoek. ,,De stoelen zitten heerlijk.”



Wie zich tussendoor afvraagt waar Maxime haar accessoires en vloerkleed vandaan heeft, hoeft zich geen zorgen te maken. Maxime doet uit de doeken ‘bijna alles’ van de interieurzaak Richmond te hebben. ,,De stoelen, de kandelaars en dit prachtige vloerkleed is van Beau Home. Heel erg zacht.”

Quote Ik heb dit altijd al willen hebben, dus ben hier heel erg blij mee Maxime Meiland

Voedingskussen

Dan door naar de tweede verdieping. Daar laat Maxime de kijkers haar masterbedroom zien, inclusief enorme inloopkast. Even lijkt het alsof er iemand in het bed ligt, dat een opvallend groot hoofdbord heeft. ,,Ja, je zal wel denken, daar ligt een lijk, maar dat is dus m’n voedingskussen, die heb ik tussen m’n benen als ik slaap.”



Met een grote glimlach loopt Maxime vervolgens naar haar inloopkast, waar ze trots aan toevoegt dat je er aan beide kanten doorheen kan. ,,Nou, dan heb je hier onze bescheiden inloopkast. Ik heb gewoon heel veel dingen. Ik word hier heel erg rustig van, dat alles zo netjes ligt.” Ondertussen dribbelt Claire op hakken van haar moeder door de ruimte. ,,Ja, dat doet ze dus altijd. Nou, dit is gewoon een heerlijke ruimte. Ik heb dit altijd al willen hebben, dus ben hier heel erg blij mee.”



De babykamer voor de toekomstige koter blijkt overigens nog niet af te zijn, zo onthult Maxime. Die van Claire daarentegen is méér dan af. Als moeder en dochter naar de derde verdieping lopen, na een bezoekje aan de ruime badkamer, wordt duidelijk dat Claire het heeft getroffen. Haar bed is ingebouwd in een wit huisje en de kleine meid heeft zelfs een eigen badkamer. Iets dat Maxime ‘ongelooflijk’ noemt, maar: ,,Het zat nu eenmaal in het huis.”

Fans van Maxime zijn razend enthousiast over het stulpje én de inrichting. ‘Super mooi en stijlvol en Clairtje is zo schattig’, reageert iemand. En een ander: ‘Zooo mooi!’

Maxime is momenteel samen met haar zus Montana te zien in Petit Chateau, waarin de twee babykamers een make-over geven. Een nieuw seizoen van de Meilandjes is ook al aangekondigd, maar wanneer dat precies te zien is, is nog niet duidelijk.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Maxime Meiland (@maximemeiland) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.