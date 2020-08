Maxime Meiland deelt kiekje met onbekende man: ‘Heb je een vriend?’

Het was gisteren tijd voor taart en - natuurlijk - wijn in huize Meiland. Kasteelheer Martien mocht namelijk 59 kaarsjes uitblazen en dat werd gevierd in het bijzijn van zijn dierbaren. De flamboyante tv-persoonlijkheid deelde later op de avond een familiekiekje en schreef daarbij dat het een ‘fantastische afsluiting’ van zijn dag was.



De felicitaties voor Martien stroomden binnen, maar volgers van dochter Maxime, die de foto ook deelde, waren vooral erg nieuwsgierig naar de onbekende man die op de foto geïntroduceerd werd. ‘Happy fam!’, schreef de blondine bij het kiekje, waarop ze haar hand op de schouder van een blonde jongen heeft gelegd.



Volgers van Maxime bestoken haar dan ook met vragen over wie de onbekende jongeman is. ‘O mijn god, is dat je nieuwe vriend?’, valt er in de reacties te lezen. Andere fans gaan er al van uit dat Maxime inderdaad weer gelukkig is in de liefde. ‘Knappe gozer, gefeliciteerd!’, reageert iemand.



Volgens Shownieuws, dat zich baseert op Maximes activiteit op Instagram, zou de nieuwe vlam van de realityster Leroy heten. Maxime heeft vooralsnog niet bevestigd dat de jongen op de foto haar nieuwe vriend is.