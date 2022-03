Maxime bijt van zich af na negativiteit en Bibi heeft nesteldrang

video Diddy: ‘Chris Rock en Will Smith hebben ruzie na Oscars bijgelegd’

Chris Rock en Will Smith zouden het incident tijdens de uitreiking van de Academy Awards zondag in Los Angeles weer hebben bijgelegd. Sean ‘Diddy’ Combs, die een van de prijzen tijdens de show overhandigde, heeft dat tegenover Page Six bevestigd op het feest na afloop van de ceremonie.

28 maart