Máxima’s jurk is fris en accentueert haar slanke lijn, wat wil je als koningin nog meer?

Opvoedpro­gram­ma Robert ten Brink met matige kijkcij­fers van start

Slechts 467.000 kijkers hebben gekeken naar het nieuwe RTL 4-programma Opvoeden doe je zo. Daarmee is de opvoedshow van Robert ten Brink dinsdagavond matig van start gegaan. De show is terug te vinden op plek 14 in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek.

31 augustus