Máxima toverde in Duitsland killerheels van maar liefst 13 centimeter tevoorschijn

Wat was het genieten! Na een jaar vol soberheid en terughoudendheid benutte Máxima het Duitse staatsbezoek optimaal om weer eens flink uit te pakken met koninklijke kleding en juwelen. Bij de start begon het gelijk al goed met een handbeschilderde jurk van Natan. Ja, je leest het goed: handbeschilderd. Nadat de jurk in het atelier van het Belgische modehuis in elkaar was gezet, heeft de Argentijnse kunstenaar Pablo Piatti uren zitten kwasten om Máxima’s jurk te voorzien van een kleurrijk dessin met dwarrelende linten en vlinders. Hoe koninklijk is dat!