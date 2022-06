Máxima maakt parachutesprong uit vliegtuig bij werkbezoek: ‘Heel spannend’

Natuurlijk was ze zenuwachtig. Het was haar eerste sprong ooit. Op een hoogte van ruim vier kilometer sprong de koningin rond half drie ‘s middags uit een klein vliegtuig, een Cessna, dat om 14.00 uur op Breda Airport was opgestegen. ,,Het was heel spannend”, aldus de in een zwarte overall gestoken koningin (51) meteen na de landing.