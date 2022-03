Máxima leert borduren voor gordijnen Chinese Zaal

Ook op zaterdag doet Heel Holland Bakt het goed

Het is de eerste keer dat de kijkcijferhit van Omroep MAX te zien is op zaterdag. De afgelopen jaren was de show, waarin tien amateurbakkers het tegen elkaar opnemen, steeds op zondagavond te zien. In de eerste aflevering viel de 33-jarige Siham uit Gouda af.

13 maart