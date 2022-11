Máxima is niet langer de onbetwiste koningin van de capejurk

‘Schaamte­lo­ze’ voorstel­ling over vrouwen in de overgang: ‘Sommige ongemakken zijn niet sexy’

Weg met dat taboe, dat is de boodschap van Opvliegers: Girls On Fire, een theatershow over vrouwen in de overgang. Blikvanger Antje Monteiro neemt bepaald blad voor haar mond. Stemmingswisselingen, geheugenverlies... “Daar heb ik dus last van.”

