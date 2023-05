Máxima dook deze week twee keer héél diep in haar kledingkast

Oranje Franje Waarom liet Máxima haar beeldscho­ne kronings­jurk 40 centimeter inkorten?

Charlène heeft een nieuwe haarkleur, Meghan zette de schaar in een gouden jurk en Máxima hulde zich in dierenprint. Josine Droogendijk, Nederlands bekendste Máxima-kenner, bespreekt in een nieuwe Oranje Franje de koninklijke mode van deze week. Ook geeft ze antwoord op een prangende vraag: waarom liet Máxima haar beeldschone kroningsjurk 40 centimeter inkorten?