Máxima begint haar Amerikaanse tour in lhbti-wijk San Francisco: ‘Dit is zo bijzonder’

Voor het GLBT Museum in de wijk The Castro in San Francisco kijkt een man koningin Máxima doordringend aan, tranen borrelen op in zijn ogen. ,,I love you, majesty”, prevelt hij, gekleed in een verwassen oranje shirt. ,,Ik was in Amsterdam op uw trouwdag en ik zag u toen in de verte.”

,,Oh well”, antwoordt de vorstin, bezig aan de eerste uren van haar werkbezoek aan Californië en Texas. ,,Er was nogal wat publieke belangstelling die dag.”

Daarna reageert ze in het Spaans op een gelukwens van een andere man, in haar moerstaal. ,,Ik ben een immigrant uit Venezuela”, zegt deze Guido even later, ook al huilend. ,,Om te zien dat een immigrant in jullie land koningin kan worden, dat doet me zo veel.’’

De man die op 02-02-02 in Amsterdam rondliep heet Tom, en neemt het woord gauw weer over, terwijl hij met zijn mouw z’n ogen droogt. ,,Mij maakt het juist emotioneel dat de koningin van zo’n homovriendelijke stad als Amsterdam hier rondloopt. Dit is zo, zo, zo bijzonder.’’

‘Koningin van Amsterdam’

Het werkbezoek van koningin Máxima (koning Willem-Alexander ziekt in Nederland uit na een longontsteking en mag niet vliegen) speelt zich voornamelijk af op kantoren, bij bedrijven, op universiteiten, bij burgemeesters en gouverneurs en met de top van het Nederlandse en Amerikaanse bedrijfsleven. Heel even gaat ze de deze dinsdagochtend de straat op, op wat de heetste dag van het jaar in San Francisco wordt. Hier, in de bakermat van de regenboogvlag, wordt ze gezien en dus ook aangesproken als de koningin van Amsterdam, de stad met een reputatie die iedere bewoner hier lijkt te kennen.

Ze wordt aangeklampt door collega-koninginnen: dragqueens. Ze wordt aangesproken door transpersonen. Iedereen wil een selfie en opmerkelijk veel mensen krijgen hun zin.

Koningin Máxima sprak met mensen die zich inzetten voor gelijke rechten voor lhbti'ers.

‘Dat is toch prima’

Ze wordt toegejuicht, toegezongen er wordt geapplaudisseerd. Door alle kleurrijke bewoners van deze bijzondere wijk, maar ook door leden van de grote Nederlandse gemeenschap uit San Francisco Bay Area. Terwijl Máxima rondgeleid wordt in het museum doet Ingrid Buscher, die in 1991 het Limburgse Weert verruilde voor Californië, haar verhaal. Over haar 17-jarige zoon die twee weken geleden op zondag eerst heerlijk kookte en toen plots op formele toon vroeg of z’n ouders even aan de keukentafel plaats wilden nemen. ,,Dat doen we anders nooit. Ik schrok, dacht dat hij ging vertellen dat hij een meisje zwanger had gemaakt.’'

Een omstander bemoeit zich met het gesprek. ,,Oh no, hij wilde u iets heel anders laten weten”, zegt de man, terwijl hij hevig knikt.

Buscher: ,,Inderdaad, hij vertelde ons dat hij op mannen valt. Ik moest even huilen, maar mijn man zei: ok, prima, niets aan de hand. En hij ging door met waar hij mee bezig was. En mijn Limburgse moeder van 84, nog altijd devoot katholiek, zei door de telefoon: dat is toch prima.”

Schreeuwen, zingen en klappen

Buscher slikt even, maar daar loopt Máxima net langs, in haar felroze creatie. Buscher en honderden anderen in The Castro schreeuwen, zingen en klappen. De lange, eerste dag van het werkbezoek is pas net begonnen, maar door dit bezoek is het tijdschema nu al hopeloos in de war.

The Castro in San Francisco voor het bezoek van koningin Máxima, die haar reis door Californië en Texas aftrapt in de lhbti-wijk. Ook dit theater bezocht ze.

