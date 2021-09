Maxim Froger wint eerste editie De Alleskunner VIPS

Froger stond in de finale-aflevering met zes andere BN’ers. Onder anderen Charly Luske, Marvy Rieder en Sem van Dijk behoorden tot die groep. Het finalespel ging uiteindelijk tussen Froger en Van Dijk. Froger heeft een bokaal gewonnen.

Christina Curry onder vuur na scheldtirades in De Alleskunner VIPS

In De Alleskunner VIPS gingen de sterren de strijd met elkaar aan in diverse spellen. Zo moesten ze onder meer een waterballon kapotprikken met een cactus op het hoofd en zo snel mogelijk een bevroren T-shirt, dat verpakt was, kapot slaan en aantrekken.