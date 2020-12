Max Verstappen is oom: zus bevallen van zoontje Luka

Victoria maakte in mei met een foto bekend in verwachting te zijn van een jongetje. Op het kiekje stond de mode-onderneemster naast haar vriend Tom Heuts, die in het vastgoed werkt. Tussen hen in stond een speelgoedauto van BMW geparkeerd. ‘We kunnen niet wachten om je te ontmoeten, kleine jongen’, schreef de blondine.



Gisteren was het zover en kwam de kleine Luka ter wereld. ‘Het beste cadeautje dat we ons konden wensen. Woorden kunnen mijn liefde voor jou niet beschrijven’, aldus de kersverse moeder onder een foto waarop haar zoontje te zien is.



Autocoureur Max Verstappen is maar wat trots op zijn zusje en neefje, blijkt wel uit de vele hartjes die hij onder het bericht achterlaat. Ook F1-analyticus Robert Doornbos, actrice Marly van der Velden en voormalig hockeyster Ellen Hoog feliciteren Victoria met de geboorte van haar zoontje.