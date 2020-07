Max verplaatst kijkhit Mooiste Treinreizen naar vrijdag

Marktaandeel 20 procent

Het programma trok in de namiddag 363.000 kijkers en had een marktaandeel van 20 procent. Slagter beklemtoont dat het een experimentele show is. ,,Ik vond het een leuk idee, een jonge cameraman was enthousiast, er hing een zeer acceptabel prijskaartje aan. Ik ben ontzettend blij met het resultaat.”



In de andere twee afleveringen worden de routes Vlissingen-Bergen op Zoom en Leeuwarden-Zwolle belicht. Producent Dutch Angle TV laat weten nog zeker twee andere afleveringen te hebben liggen, mocht de NPO interesse hebben in een langere reeks. ,,Ik denk dat het ook geweldige televisie kan opleveren om deze routes nog een keer in de herfst of winter te draaien, als het landschap totaal anders is dan in de zomer”, aldus een woordvoerder.