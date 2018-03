MAX-baas Jan Slagter: Wij gaan geen DWDD-tje spelen

Ook een kleine aanpassing in april: doordeweeks zal niet meer worden gekookt. ,,Beetje vreemd als je net hebt gegeten’’, aldus Slagter. ,,Wellicht doen we het met het weekend voor de deur nog wel op vrijdag, met Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven (ook bekend van Heel Holland Bakt, red.).’’



Het is voor het eerst dat DWDD eerder stopt om vervolgens ook pas in het najaar weer terug te keren. ,,Ik ga hopelijk nog lang door met DWDD, maar het is een even verleidelijk als veelkoppig monster, een slokop’’, liet presentator Matthijs van Nieuwkerk eerder weten. ,,Iets meer lucht aan de horizon is goed voor mij en ik denk ook goed voor het programma.’’



In de toekomst zullen de seizoenen van DWDD en het nieuwe, nog titelloze, vooravondprogramma van KRO-NCRV met Margriet van der Linden, strakker op elkaar aansluiten, zo beloofde NPO-televisiebaas Frans Klein gisteren.



Jan Slagter vindt het een eer om met Tijd voor MAX eenmalig de brug te zijn tussen de twee talkshows. Dat de doelgroep van de MAX-titel en DWDD van elkaar verschillen, ziet hij niet als een probleem. ,,Er is ook best wat overlap, hebben we ontdekt. En mensen die normaliter terug van werk in de auto zitten, kunnen straks mooi kennismaken met ons programma.’’