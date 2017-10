Mattie Valk is angstaanjagend eng en magische nacht voor Shelley

Monica Geuze woest over nepaccount met haar zogenaamde naaktfoto

15:17 De Nederlandse vlogger en dj Monica Geuze (22) heeft op Instagram fel uitgehaald naar iemand die op sociale media een profiel aanmaakte met daarbij een profielfoto van een naakte vrouw die een beetje op Monica lijkt. Volgens Geuze probeert de onbekende persoon over haar rug heen volgers te trekken. ,,Triest'', vindt ze. Het kiekje is volgens haar nep. ,,Geen idee wie het meisje op de foto is.''