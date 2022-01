Mattie Valk en Gerard Ekdom maken kans op Gouden RadioRing én Zilveren RadioSter

Centrum Seksueel Geweld krijgt meer meldingen na Voi­ce-affaire

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) meldt een stijging van het aantal mensen dat contact opneemt om te vertellen over ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens een woordvoerster van het centrum melden vooral vrouwen zich, die zeggen dat ze zich herkennen in de verhalen van mensen die betrokken waren bij de The Voice of Holland.

