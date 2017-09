Mattie leeft een week als topsporter: Ik zie op tegen het stuk gaan

Wie of wat heeft je overgehaald om de uitdaging aan te gaan?

,,Ik heb een heerlijke zomer gehad, met als souvenir een paar kilo's extra op de weegschaal. Toen sprak ik Antoinette de Jong van Team Justlease.nl, zij haalde mij over om mee te komen sporten met hun schaatsteam. Om weer een beetje fit te worden. Zij sporten namelijk wel alle seizoen gewoon door."



Wat zijn je verwachtingen?

,,Het is sowieso zeven jaar geleden dat ik op het ijs stond, met de balans van een pasgeboren hert. Dus dat wordt spannend. Daarnaast ben ik heel benieuwd hoe het is om 24 uur per dag alles in het teken van sport te hebben staan. En ik verwacht een uniek kijkje achter de schermen bij Olympische topsporters. Normaal zie je alleen die paar minuten op TV, maar wat gaat daar aan vooraf?"



Hoe ga je het leven van een topsporter combineren met je werk en privéleven?

,,Ik zet m'n privéleven denk ik maar even opzij. Heb alvast wat vrienden laten weten dat ik komende week even niet mee ga naar de kroeg en ik zal tijdens verjaardagen de borden hapjes maar direct doorgeven. Maar ik ben oprecht benieuwd hoe de echte atleten dat bijvoorbeeld combineren."



Zijn er dingen die je écht niet wil doen, of waar je tegenop ziet?

,,Ik zie op tegen het 'stuk gaan'. Ik heb het idee dat zij op sommige momenten het uiterste vragen van hun lichaam, alles behalve comfortabel. En ik moet even zien hoe je een schaatspak eigenlijk aantrekt?"



Wat hoop je te leren van dit experiment?

,,Dat ik eindelijk eens een totaal plaatje krijg van wat het vraagt om topsporter te zijn. Wat je ervoor moet doen, wat je ervoor moet laten, en wat voor rol het mentale gedeelte speelt. Wat denken ze een seconde voordat ze aan een belangrijke race beginnen en het móet gebeuren bijvoorbeeld? Ik heb er in ieder geval zin in."