Mattie en Wietze herenigd voor Radio 555: ‘We hebben vijf jaar bij te praten’

Ze wilden in het begin van de uitzending hun ‘abrupte einde’ als ‘olifant in de kamer’ toch direct benoemen. ,,Ik voel me wel een beetje gespannen”, zei Wietze. Mattie knikt instemmend. Wietze: ,,Het voelt toch een beetje als het zien van je ex. Ergens voel je nog liefde en vertrouwen, maar aan de andere kant denk je toch: wat een bokkenlul.” Mattie: ,,Maar ik had ook het gevoel alsof de tijd had stilgestaan. Het gesprek aan de telefoon was alsof ik je drie dagen eerder nog had gesproken.” Wietze lacht: ,,Het hielp dat ik lekker in de olie zat. Ik had behoorlijk wat wijn op, dus het kwam niet zo hard binnen allemaal.”