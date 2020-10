Mattie & Marieke stoten Frank Dane van troon

Na het vertrek van ‘radiokoning’ Edwin Evers bij Radio 538, die jarenlang een vrijwel onaantastbare koppositie had, zijn er verschuivingen in radioland. Die vallen nu, opnieuw, gunstig uit voor Qmusic. Een paar maanden geleden kon de champagne ook al open, nadat de luistercijfers over de maanden maart en april lieten zien dat de radiozender voor het eerst in het vijftienjarig bestaan de koppositie bezette in de commerciële doelgroep van luisteraars tussen de 20 en 49 jaar.

Nu krijgt de ochtendshow van Qmusic, met Mattie Valk en Marieke Elsinga, de eerste plek in handen. Met een marktaandeel van 18,7 procent in de doelgroep 20-49 jaar is Qmusic in het tijdslot van 6.00 tot 10.00 uur het best beluisterd. Radio 538 volgt met 18,5 procent in de ochtend, tijdens de show van Frank Dane.

Lees verder onder de grafiek

Volledig scherm Luistercijfers © Qmusic

Programmadirecteur Dave Minneboo kan zijn geluk niet op. ,,Na zes metingen op rij marktleider te zijn in de belangrijke doelgroep 20-49 jaar, zijn we nu ook de grootste in de ochtend én in bereik. De Ochtendshow met Mattie en Marieke scoort beter dan ooit en we zijn ontzettend trots dat in deze bijzondere periode steeds meer mensen afstemmen op Qmusic. Op dit moment zijn dat er bijna 2,8 miljoen per week. In deze periode zijn Armin van Buuren, Bram Krikke en Tom van der Weerd begonnen bij Q en zijn we gestart met Het Geluid, dat onverminderd populair blijft.”

Terugpakken

Overigens zijn bij Radio 538 de messen geslepen: de koppositie in de doelgroep 20-49 jaar moet worden heroverd, zei Marc Adriani, radiodirecteur van Talpa Network, onlangs in een interview met Adformatie. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we straks de koppositie in 20-49 weer kunnen terugpakken.” Hij wijdt de slechtere cijfers onder meer aan de coronacrisis. ,,Omdat de echte Radio 538-luisteraar in de auto of op het werk luistert. Tel daarbij op dat Coen en Sander even geen duo meer waren, omdat Coen een burn-out had.”