Mattie en Igmar van Qmusic stappen met angst in de auto van Fien

Nieuwslezeres Fien van de ochtendshow op Qmusic is niet per se de allerbeste chauffeur. In twee maanden tijd heeft ze al twee krassen op haar Mini verzameld. Mattie en Igmar stappen bij haar in de auto en ondergaan zelf hoe het met de skills van Fien zit.