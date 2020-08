Matthijs van Nieuwkerk neemt plaats in kappersstoel van Eus

Ook Midas Dekkers en Dilan Yurdakul nemen plaats in de kappersstoel. Vanwege het coronavirus laat Eus voorlopig zijn schaar liggen, net als in de laatste zes afleveringen van het vorige seizoen.



,,Na al die mooie reacties op de eerste reeks kijk ik echt uit naar dit vervolg. We hebben een aantal zeer memorabele gesprekken in de kapperszaak gevoerd. Ik hoop dat het dit jaar weer zo goed uitpakt", vertelt Eus.



Eerder namen onder anderen André van Duin, Merel Westrik en Hugo de Jonge al plaats in de stoel. Het programma is vanaf dinsdag 1 september twee weken lang te zien op NPO2.