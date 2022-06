Matthijs van Nieuwkerk kon zaterdagavond een narrige toon niet helemaal onderdrukken

Als er een prijs bestond voor het meest waanzinnige decor van een tv-programma, dan ging hij ongetwijfeld naar de nieuwe kennisquiz The Connection. Het is gewoon Studio 11 in Almere, dé standaard blokkendoos die je op elk bedrijventerrein aantreft, maar dankzij technische snufjes waan je je als kijker in een Romeins meesterwerk à la het Pantheon. Of beter nog: in de bibliotheek van Harry Potters Zweinstein, vanwege de woorden en icoontjes die op magische wijze in de lucht lijken te zweven.