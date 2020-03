Matthijs van Nieuwkerk in het zonnetje gezet als Vriend van het Boek

Met een maandelijks boekenpanel en de gesprekken naar aanleiding van een verschenen boek was Matthijs van Nieuwkerk de afgelopen vijftien jaar een belangrijk persoon voor boekhandelaren. Sinds 2012 wordt in De Wereld Draait Door het boek van de maand gekozen, die daarna op goede verkoopcijfers kon rekenen. Dat is Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, die onder meer de boekenweek organiseert, ook niet ontgaan. Daarom werd Van Nieuwkerk vanavond onderscheidden toen het boekenpanel voor het laatst op bezoek was.



Eveline Aendekerk, directeur Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, is de presentator enorm dankbaar. ,,Voor het boekenvak is het een groot gemis dat Matthijs gaat stoppen met DWDD. Zijn liefde voor het boek en zijn onvermoeibare inzet om lezen te bevorderen heeft voor een enorme verandering gezorgd in de Nederlandse leescultuur. Tegen de stroom van ontlezing in, is hij duidelijk een intrinsiek gemotiveerde lezer die oprecht het enthousiasme voor het lezen van boeken als iets positiefs, fijns en leerzaams presenteerde.”



Veel van de in DWDD besproken boeken, belandden in De Bestseller 60 van de CPNB. Dat bewijst volgens Aendekerk het ‘DWDD-effect’. ,,Op zijn geheel eigen wijze liet Matthijs de meerwaarde van boeken zien. En dat is onontbeerlijk voor de Nederlandse samenleving. Ik hoop dat veel presentatoren maar ook andere boegbeelden, zoals sporters, acteurs, politici, influencers en ‘gewone’ lezers, maar ook bedrijven, het stokje van hem overnemen en zijn voorbeeld volgen als Vriend van het Boek!”