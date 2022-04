Matthijs van Nieuwkerk in de leesclub van Eus

Toen was Özcan Akyol voor het eerst op de buis met zijn Boekenclub vanuit het Burgerweeshuis in Deventer, nu wederom de locatie. De presentator, schrijver en columnist verwelkomt de schrijvers David Van Reybrouck, Griet Op de Beeck, Herman Koch, Esther Gerritsen en Arthur Japin. Zij gaan met de genoemde leesclub in gesprek over hun boeken. Akyol stelt tijdens de Boekenweek het boek én de lezer centraal, samen met huisband Lakshmi en terugkerend eenmanspubliek Stefano Keizers.