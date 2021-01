Matthijs van Nieuwkerk aan de slag bij VTM: ‘Droom al lang van Vlaams avontuur’

In Popquiz zullen steeds twee duo's onbekende muziekliefhebbers het tegen elkaar opnemen. De beste teams schoppen het tot in de finale, om daar te strijden voor een mooie prijs. Matthijs van Nieuwkerk leidt alles in goede banen. ,,Wie mij de laatste jaren een beetje gevolgd heeft en misschien zelfs toevallig mijn laatste programma Matthijs gaat door heeft gezien, weet dat ik zonder muziek nauwelijks kan leven. Het is ook geen geheim dat ik al lang droom van een Vlaams avontuur. Toen Tom Lenaerts (van productiehuis Panenka dat de quiz produceert, red) me vroeg of ik erover wilde nadenken om Popquiz te presenteren, was dat een feestdag. Want ik ben ook nog eens gek op quizzen", aldus Van Nieuwkerk.