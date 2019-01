Matthijs door het stof na DWDD-privacyrel: ‘Ik had kritischer moeten zijn’

Hoewel het om een sketch uit de theatershow ging, schoot het optreden van de vijf acteurs bij velen in het verkeerde keelgat. Tech-experts stelden vandaag dat de uitlatingen van De Verleiders niet kloppen en zelfs minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken reageerde boos . Vooral omdat de AIVD volgens de bewindsvrouw onnodig door het slijk werd gehaald. Zij nodigde de acteurs uit voor een verhelderend gesprek op het ministerie. Pierre Bokma, Victor Löw, George van Houts, Tom de Ket en Leopold Witte op hun beurt, vroegen Ollongren naar hun voorstelling te komen om te laten zien hoe ze het fenomeen privacy in hun voorstelling belichten.

Ollongren en De Verleiders gingen in eerste instantie niet op de wederzijdse uitnodigingen in, maar volgens Matthijs van Nieuwkerk gaat de minister toch naar de voorstelling en de acteurs naar het ministerie. ,,In februari zitten Ollongren en De Verleiders bij DWDD aan tafel om, tegenover elkaar over privacy in Nederland te discussiëren”, aldus Van Nieuwkerk. Hij stelde verder: ,,De Verleiders zijn niet de eerste de beste. Hun voorstelling over de bankwereld leidde bijvoorbeeld niet zo lang geleden tot een voorstel voor aanpassing van ons geldstelsel. Mannen met een missie dus.”