Mat Ras is de faamnaam van 2019: ‘Iedereen onthoudt hem’

Zijn collega Heidi Maus had hem opgegeven, een familielid van haar eindigde op de vijfde plek in de competitie. Zij heet Nicky Maus. Mat Ras ziet weinig nadelen aan zijn achternaam: ,,Iedereen onthoudt mijn naam heel snel. Nadeel? Radiomensen die je lastigvallen!”



Mat Ras is de opvolger van Jack Pot, die er in 2018 vandoor ging met de Faamnaam van het jaar. Eerder kregen Chris Mus, Kenny Boeijen en Ferry Kuhlman deze eervolle titel. Op de Faamnaam-site is de complete uitslag van de competitie te vinden.



De Faamaan is op de opvolger van de Schaamnaam-verkiezing, die naam veranderde toen Coen en Sander van 3FM naar Radio 538 overstapte. ,,Dat klinkt toch beter dan schaamnaam,” zei Coen Swijnenberg vanochtend in deze krant. ,,Want niemand hoeft zich voor zijn naam te schamen. Nou ja, tenzij je Wil Naaijen heet misschien, maar eigenlijk dan zelfs niet. En dat willen we ook niet.”