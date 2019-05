Marwan Kenzari in actiefilm met Charlize Theron

De film is gebaseerd op de gelijknamige Amerikaanse strip en vertelt het verhaal van een kleine groep onsterfelijke soldaten die erachter komen dat er nog een onsterfelijke vrouw rondloopt. Marwan speelt een voormalig 'Moon Warrior'. Old Guard wordt geregisseerd door Gina Prince-Bythewood en ook Kiki Dayne heeft een rol in de thriller. Wanneer de film moet verschijnen, is nog niet bekend.

Momenteel is Marwan te zien in de live-actionfilm Aladdin. Eerder had hij al een rol in andere Amerikaanse producties als The Mummy, What Happened to Monday en Murder on the Orient Express.