Marvel komt met eerste homoseksuele Captain America: ‘Inspiratie voor nieuwe generatie helden’

All You Need is Love: Hilja na 12 jaar eindelijk herenigd met broer Doekle

22:06 Een emotionele hereniging tussen Hilja en haar broer Doekle vanavond in All you need is love. Avonturier Doekle vertrok in 2001 naar Nieuw-Zeeland en wist daar een bestaan op te bouwen. Broer en zus zagen elkaar in 2005 voor het laatst, tot groot verdriet van Hilja. Op de vraag van ‘Doctor Love’ Robert ten Brink of ze met hem mee wilde om haar broer met een bezoek te verrassen, liet het antwoord zich eenvoudig raden.