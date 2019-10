Marvel beschuldigd van plagiaat om intro X-Men

Krisko vindt dat de openingsmuziek van de animatieserie uit de jaren negentig wel heel erg veel lijkt op het intro dat Vukan jaren eerder maakte voor de Hongaarse politieserie Linda . Hij klaagt naast Marvel ook onder meer tv-zender FOX en filmstudio Disney aan voor het gebruik van ‘zijn’ werk in de X-Men -franchise. Volgens Vukan was Linda destijds een hele bekende serie en hadden producenten het intro zeker wel herkend, al helemaal omdat de Hongaarse filmindustrie en die van Amerika in de jaren tachtig nauwe banden gehad zouden hebben.

De reden dat de Hongaar nu pas naar de rechter stapt, is omdat hij in 2017 de muziek van de oude animatieserie X-Men voor het eerst hoorde. Hij beheert sinds de dood van Vukan in 2013 de nalatenschap van de componist. Krisko besloot een aanklacht in te dienen wegens plagiaat en hoopt zo alsnog te worden vergoed voor al het succes dat X-Men de afgelopen decennia heeft gehad.