Martine Bijl (1948-2019): de gedroomde hartsvriendin

Wie van de Drie mocht dan in de ogen van een grommende minderheid vooral een triviaal, soms plat tv-programma zijn, miljoenen vermaakten zich in vooral in de jaren 60 en 70 kostelijk met het oergezellige spelletje van de Avro.



De periode tussen 1971 en 1983 gold als de toptijd met het panel Kees Brusse, Sonja Barend, Albert Mol en Martine Bijl. Dat moest raden welke van de drie kandidaten (‘Mijn naam is Jan de Groot…’) rijschoolhouder, vioolbouwer dan wel putjesschepper was.



Herman ‘Tulpen uit Amsterdam’ Emmink presenteerde de spelshow, waarin onbedaarlijk veel werd gelachen, niet in de laatste plaats om de grappen van Mol, die steevast beneden de gordel werden gedirigeerd.



Voor Martine Bijl was Wie van de Drie de opstap naar het grote publiek. De innemende alleskunner met de warme lach en geknepen pretoogjes werd in 1965 ontdekt als zangeres - ze was net 17. Toch waren het chanson en de kleinkunst slechts één facet in haar carrière.



Ze speelde in films (Help, de dokter verzuipt, Vroeger kon je lachen), schreef en vertaalde kinderboeken (Elfje, Twaalfje uit 1969) en vele musicals en was auteur van het toneelstuk Walters Hemel uit 1996 onder regie van haar echtgenoot Berend Boudewijn met Ingeborg Elzevier in de hoofdrol. Bovendien produceerde ze een reeks platenalbums met verhalen van Walt Disney. Daarbij was ze een getalenteerd keramiste.