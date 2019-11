Martin Garrix en model Charelle uit elkaar

Martijn Garritsen, zoals de dj echt heet, schrijft vandaag in een kort bericht op zijn Instagram Stories dat het hem spijt om de breuk aan te moeten kondigen. De twee stellen veel van elkaar te houden, maar hebben het te druk met hun carrière.



‘Liefde betekent ook het beste willen voor de persoon van wie je houdt. Op dit moment is dat een tijdje apart van elkaar leven. We hebben drie geweldige jaren gehad en ik koester alle mooie herinneringen die we samen delen’. aldus Garrix.



Charelle Schriek deelt hetzelfde statement op Instagram. Beiden vragen om privacy om de breuk in rust te kunnen verwerken.