Martin Garrix: dit is de kers op de taart

Met rode blosjes op de wangen, een glinsterende blik en een brede glimlach nam Martin Garrix vannacht de award in ontvangst die behoort bij de populairste dj ter wereld. In een bomvolle Amsterdam Arena prolongeerde de pas 21-jarige Martijn Gerard Garritsen, zoals de dj/producer officieel heet, zijn titel. ,,Het voelt onwerkelijk om deze award weer in handen te mogen nemen."