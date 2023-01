Martijn (Married at first sight) over huwelijksreis vol kift: ‘Had dit voor geen goud willen missen’

Nicole, een inmiddels veelbesproken kandidaat uit het programma Married at first sight , heeft eindelijk besloten dat haar kersverse man Martijn geen trouwmateriaal is. Hij heeft op zijn beurt ‘enorm genoten’ van de huwelijksreis en haar gezelschap in het Italiaanse Puglia.

De afgelopen weken was in het RTL4-programma te zien hoe het knetterde tussen de twee. In het heetst van de strijd besloot Nicole midden op een autoweg aan de handrem te trekken en gooide ze tijdens een verzoeningsetentje een glas wijn in het gezicht van haar eega. Daarvoor bood ze haar excuses aan, zo was vanavond te zien.

,,Ik heb besloten dat er niet meer dan vriendschap in zit. Laten we er nog een fijn laatste ochtendje van maken’', aldus Nicole in haar hotelkamer. Martijn kon die geste wel waarderen. ,,Dit is veel fijner zo. Ik ga met een heel goed gevoel naar huis, want ik heb er weer een goede vriend bij. Ik had dit voor geen goud willen missen.’'

Dat ziet Nicole anders. Zij neemt de term ‘maatje’ niet in de mond. ,,Ik ben wel blij dat hij het positief weet te benadrukken. Ik ben blij dat we alle emotionele bagage achter ons laten.’' Eenmaal op Schiphol vat ze de turbulente huwelijksreis samen als ‘heftig’. ,,Het was voor Martijn al heel snel over en dat kwam bij mij hard aan. We hebben daarna nog wel een poging gedaan, maar nee... Communicatief gezien geen goede match’', vertelt ze presentator Carlo Boszhard in een videocall.

Nog niet eerder zo hoog opgelopen ruzies

Het knipperlichtkoppel heeft - vanzelfsprekend - besloten niet te gaan samenwonen. Wel zullen ze elkaar, na een rustperiode thuis, opnieuw zien. Alle stellen van het trouwprogramma ontmoeten elkaar in een villa voor het zogenoemde koppelsweekend.

Volgens Boszhard zijn de ruzies in zijn programma nog niet eerder zo hoog opgelopen als in Italië het geval was. ,,Als je zegt ‘waar gaat het dan precies mis?’ Dan zit ik bijna ín de televisie. Zo van: Wat gebeurt hier? Wat gaat hier mis? Ik vind het altijd oprecht jammer als het niet lukt. Het is natuurlijk wel zo dat het spraakmakend is, maar dat is van korte duur’', reageerde hij vanavond in RTL Boulevard. RTL liet eerder aan deze site weten dat het ‘handremincident’ niet was vastgelegd omdat de camera's niet 24 uur per dag draaien. ,,Wij zijn geschrokken van wat er is gebeurd en hebben uiteraard na het incident uitgebreid over de situatie gesproken, zowel met Nicole als met Martijn. Ook hebben zij beiden excuus naar elkaar gemaakt.’’

